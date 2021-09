сегодня



Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку



Вокалист SIX FEET UNDER Chris Barnes раскритиковал Кортни Кардашьян за то, что она появилась в одной из футболок CANNIBAL CORPSE на публике.



На получившей широкое распространение фотографии Кардашьян запечатлена в футболке с длинным рукавом с принтом альбома CANNIBAL CORPSE "Eaten Back To Life", когда она и Travis Barker были в Венеции на показе Dolce & Gabbana. Её стилист, Дани Мишель, впоследствии подтвердила Vogue, что Кортни позаимствовала футболку у Barker'a, у которого большая коллекция панк- и металлических футболок.



3 сентября Chris Barnes поделился публикацией о последнем выборе гардероба Кортни и написал просто: «Позёры». Он также отметил автора Vogue Лиану Сатенштейн и написал в отдельном твите: «Вот мой ответ», добавив эмодзи «большой палец вниз», чтобы выразить свое неодобрение.



Кортни — не первая среди знаменитостей, которые носят футболки, имеющие отношение к тяжёлому металлу, как высокую моду. Рэпер Канье Уэст ранее подвергался критике за то, что носит футболки винтажных групп, а сестра Кортни Ким Кардашьян регулярно появляется в футболках METALLICA. Сводная сестра Ким по материнской линии Кендалл Дженнер была замечена в футболке SLAYER, а гитарист EXODUS Gary Holt, который также играл в SLAYER почти десять лет, видимо, ответил на это, надев на сцену футболку с надписью "Kill The Kardashians".





Posers. https://t.co/bV2vrVUwjr — Chris Barnes (@sixfeetofficial) September 3, 2021





