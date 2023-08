сегодня



SIX FEET UNDER завершили запись баса



Вокалист SIX FEET UNDER Chris Barnes сообщил, что Jeff Hughell завершил запись своих партий.



«Он проделал отличную работу над новыми песнями. Новый альбом это что-то с чем-то... с нетерпением жду, когда же вы все услышите!»







