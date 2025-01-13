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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 74
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
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Six Feet Under

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13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

27 мар 2020 : 		 Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»

13 фев 2020 : 		 Новое видео от группы гитариста SIX FEET UNDER
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Видео полного выступления SIX FEET UNDER



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Видео полного выступления SIX FEET UNDER, которое состоялось десятого января в The Abbey, Orlando, Florida в рамках тура с NILE, PSYCROPTIC и EMBRYONIC AUTOPSY, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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13 янв 2025
gravitgroove
пора выпускать регги-альбом!
13 янв 2025
Corpsegrinder04
Пздц Барнс, ну и бич. Даже хуже чем Петруччи с Портным выглядит.
А если без приколов, то создаётся ощущение, что это просто старый , больной человек.
Как Дэйв Ингрэм из Benediciton.
13 янв 2025
IJzerklompje
Видимо, стиль "Борода из ТЮЗа" помогает скрыть не по годам хилые движения. Что-то он хилый на сцене.
13 янв 2025
Kliops144
"Видео полного выступления" (Одной пестни)

А Барнс вроде ничего так порыкивает еще, внезапно. Я, правда, не понял, почему выспупление на фоне задника Nile и с их же барабанами, или это в порядке вещей?
13 янв 2025
Starbreaker
Kliops144, свой задник скурил.
Like!1
13 янв 2025
Starbreaker
Kliops144, а вообще, я сейчас посмотрел - Nile в этом туре выступают после Барнса, хотя технически они оба хедлайнеры и играют одинаково час с копейками.
13 янв 2025
A
ASombre76
Мдааа... и 60 то нет, а выглядит на 70 с лихвой. Крис, бросай уже траву да займись здоровьем.
13 янв 2025
dark_medieval_times
Это уже 100% ДЕД Метал, PENSIONER On Vocal.
13 янв 2025
rassol
Просто развалина. Там ещё есть запись исполнения "Молотка по ебалу" - караул. Это видно по жестикуляции Барнса, Оуэн по сравнению с ним - живчик просто.
13 янв 2025
h
hardC
Дамблдор наконец-то свалил из Хогвартса

просмотров: 461

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