ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»
В рамках недавнего интервью с басистом CANNIBAL CORPSE ALEX'ом WEBSTER'ом у него спросили, что он думает о воссоединении бывших участников CANNIBAL CORPSE Chris Barnes и Jack Owen в SIX FEET UNDER, он ответил:
«Это клево, чувак. Уверен, что они классно вновь вместе оттягиваются. Так что да, убойно!»
На вопрос о том, общается ли он с Barnes'ом, он ответил: «Давно не говорил, Jack'a видел в 2019».
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