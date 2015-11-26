сегодня



ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»



В рамках недавнего интервью с басистом CANNIBAL CORPSE ALEX'ом WEBSTER'ом у него спросили, что он думает о воссоединении бывших участников CANNIBAL CORPSE Chris Barnes и Jack Owen в SIX FEET UNDER, он ответил:



«Это клево, чувак. Уверен, что они классно вновь вместе оттягиваются. Так что да, убойно!»



На вопрос о том, общается ли он с Barnes'ом, он ответил: «Давно не говорил, Jack'a видел в 2019».







</div>





+3 -0



просмотров: 495

