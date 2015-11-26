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Six Feet Under

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2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

27 мар 2020 : 		 Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»

13 фев 2020 : 		 Новое видео от группы гитариста SIX FEET UNDER

7 фев 2020 : 		 SIX FEET UNDER записывают новый альбом

15 янв 2019 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольный альбом

21 авг 2018 : 		 SIX FEET UNDER обещают особый концерт в Москве

7 июл 2018 : 		 Сборник нереализованного от SIX FEET UNDER

9 июн 2017 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER озвучил мультфильм

27 апр 2017 : 		 Лидер SIX FEET UNDER добрый, потому что "постоянно дует"

22 мар 2017 : 		 CHRIS BARNES о том, как JACK OWEN оказался в SIX FEET UNDER

1 мар 2017 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в SIX FEET UNDER

25 фев 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

23 фев 2017 : 		 Обучающее видео от SIX FEET UNDER

8 фев 2017 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

25 янв 2017 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

17 янв 2017 : 		 Барабанщик SIX FEET UNDER записал все партии за один раз

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

10 янв 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой

12 май 2016 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от SIX FEET UNDER

20 апр 2016 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от SIX FEET UNDER
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|||| сегодня

ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»



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В рамках недавнего интервью с басистом CANNIBAL CORPSE ALEX'ом WEBSTER'ом у него спросили, что он думает о воссоединении бывших участников CANNIBAL CORPSE Chris Barnes и Jack Owen в SIX FEET UNDER, он ответил:

«Это клево, чувак. Уверен, что они классно вновь вместе оттягиваются. Так что да, убойно!»

На вопрос о том, общается ли он с Barnes'ом, он ответил: «Давно не говорил, Jack'a видел в 2019».

ALEX WEBSTER Says





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