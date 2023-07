20 июл 2023



SIX FEET UNDER работают над убойными песнями



SIX FEET UNDER закончили запись ударных и в ближайшее время группа приступит к записи гитарных партий. По словам вокалиста коллектива, все получается очень хорошо и на альбоме стоит ожидать убойных треков, которые удовлетворят самых взыскательных фанатов коллектива.







