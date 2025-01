сегодня



Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?



В недавнем интервью лидер SIX FEET UNDER Chris Barnes ответил на вопрос о том, почему группа не устраивала в США концертов более десяти лет:



«Да, первый тур по США за последние 12 лет, вообще-то. Ну, я полагаю, что перерыв был вызван тем, что это было очень дорого, и многое изменилось. И у нас не было агента по бронированию в США в течение многих лет. Так что многое работало против нас. И я чувствовал, что нам стоит повременить и сосредоточиться на Европе, пока ситуация не изменится. И наконец, с этим новым альбомом мне удалось выйти на новое агентство в США, за которым я давно наблюдал, потому что то, как они работают, мне очень понравилось — ребята из TKO. Я начал с ними разговаривать, и они захотели что-то сделать. И мне показалось, что настал подходящий момент. Когда они представили тур с NILE в качестве со-хедлайнера, я не смог отказаться. Казалось, что это то, чего мы ждали все эти годы. И нам действительно нужно было сделать что-то грандиозное, чтобы снова заявить о себе».







