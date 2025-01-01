Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 31
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 28
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 28
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
[= ||| все новости группы



*

Six Feet Under

*



20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

27 мар 2020 : 		 Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?



zoom
В недавнем интервью лидер SIX FEET UNDER Chris Barnes ответил на вопрос о том, почему группа не устраивала в США концертов более десяти лет:

«Да, первый тур по США за последние 12 лет, вообще-то. Ну, я полагаю, что перерыв был вызван тем, что это было очень дорого, и многое изменилось. И у нас не было агента по бронированию в США в течение многих лет. Так что многое работало против нас. И я чувствовал, что нам стоит повременить и сосредоточиться на Европе, пока ситуация не изменится. И наконец, с этим новым альбомом мне удалось выйти на новое агентство в США, за которым я давно наблюдал, потому что то, как они работают, мне очень понравилось — ребята из TKO. Я начал с ними разговаривать, и они захотели что-то сделать. И мне показалось, что настал подходящий момент. Когда они представили тур с NILE в качестве со-хедлайнера, я не смог отказаться. Казалось, что это то, чего мы ждали все эти годы. И нам действительно нужно было сделать что-то грандиозное, чтобы снова заявить о себе».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 237

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом