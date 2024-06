6 июн 2024



Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»



В новом интервью MetalMasterKingdom.com Hansi Kürsch из группы BLIND GUARDIAN рассказал о ходе работы над следующим студийным альбомом:



«Мы начали сочинять песни некоторое время назад, но я думаю, что мы пропустили все идеи, которые у нас были. Мы делаем это время от времени, потому что если промежуток между настоящим сочинением песен и тем, что мы делали раньше, слишком велик, то нет смысла продолжать работать над этими песнями, потому что нельзя вернуться в тот же режим, и поэтому лучше просто отложить их в сторону. Некоторые из этих вещей действительно забылись с годами, и мы больше никогда к ним не прикасались. Так что сейчас мы начнём с нуля. Мы всё ещё имеем формат "концертной группы" [из-за наших гастролей]. Так что я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными».



На вопрос, будет ли следующий альбом BLIND GUARDIAN в музыкальном плане похож на "The God Machine" 2022 года, Hansi ответил:



«Трудно сказать, потому что "The God Machine" — это скорее результат продюсирования, чем сочинения песен. Эти песни не особо отличаются от того, что мы делали на альбоме [2015 года] "Beyond The Red Mirror", но обработка песен в студии сильно отличается. Поэтому и результат оставил другие впечатления у слушателей. Я бы сказал, что мы работаем над отдельными песнями. Что касается текстов, то я больше сосредоточен на этом, чем на концептуальном альбоме. При создании концептуального альбома можно пойти в музыкальном плане только в одном направлении. Поэтому мы выбрали свободный путь».







