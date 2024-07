8 июл 2024



Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST



Herz an Herz + The Look feat. Blümchen, фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST "LIVE at W:O:A", выходящего второго августа на Napalm Records, доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



CD:

01 Lighting The Way (Intro)

02 The Curtain Falls

03 Morgana

04 Kill It With Fire

05 The Future Of A Past Life

06 Dry The Rain

07 Under The Sun

08 Herz An Herz feat. Blümchen

09 The Look feat. Blümchen

10 Ruins

11 Blood & Glitter

12 Full Metal Whore

13 Destruction Manual

14 Blood For Blood

15 Loreley

16 Die Tomorrow

17 Drag Me To Hell

18 La Bomba



просмотров: 171