сегодня



LORD OF THE LOST готовят трилогию



Работа, трансформация, возвращение к меланхоличному «я» — OPVS NOIR не рискует стать детищем недосказанности ни в своем названии, ни в музыкальной насыщенности. И правильно: это не только первый альбом в составе группы из шести человек, но и начало целой альбомной трилогии, которая будет выпущена в нескольких вариантах, включая, разумеется, строго лимитированные коллекционные издания.



Каждый том содержит 11 песен, в общей сложности 33 трека, которые не только завершают восхитительно эксцентричную главу Blood & Glitter, но и начинают бескомпромиссное возвращение к мрачному фундаменту группы. Если ранее LORD OF THE LOST находились в центре внимания огромных открытых сцен, то OPVS NOIR Vol. 1, релиз которого намечен на 8 августа 2025 года на Napalm Records, представляет собой аккуратный нырок в ранее нетронутые эмоциональные глубины.



Chris Harms: «Тьма, меланхолия, одиночество — все эти слова часто имеют негативный оттенок, ассоциируются у нас с опасностью, печалью и потерей, и не без оснований. Но темнота также может быть безопасностью, меланхолия — теплым и сентиментальным чувством наших воспоминаний, а одиночество становится необходимой тишиной, покоем и внутренним созерцанием». OPVS NOIR - это путеводитель, а может быть, и путевой очерк, по темным сторонам нашего внутреннего мира, которые так часто перемещаются именно в области напряжения между тем, что мы эмоционально классифицируем как позитивное или негативное. И первая глава — лишь начало путешествия!»



Трек-лист:



1 Bazaar Bizarre

2 My Sanctuary

3 Light Can Only Shine In The Darkness (& Within Temptation)

4 I Will Die In It

5 Moonstruck (& Stimmgewalt)

6 Damage (feat. Whiplasher Bernadotte)

7 Ghosts (feat. Tina Guo)

8 Lords Of Fyre (& Feuerschwanz)

9 The Things We Do For Love

10 The Sadness In Everything (feat. Anna Maria Rose)

11 Dreams Are Never Alone





просмотров: 91