Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS



Бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS Josh Klinghoffer и его группа PLURALONE шестнадцатого октября выпустят второй альбом, получивший название "I Don't Feel Well". Первый сингл из этого релиза, "The Night Won't Scare Me", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Red Don't Feel



02. The Night Won't Scare Me



03. Carry



04. The Report



05. Steal Away



06. Mother Nature



07. Knowing You



08. Plank



09. Don't Have To



10. I Hear You



















