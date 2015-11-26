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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме



В рамках недавнего интервью барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith рассказал о новом альбоме:



«Ой, меня постоянно спрашивают, столько интервью по Zoom'y. Но кое-что в работе: мы готовим новую пластинку, мы работаем над новым материалом, и это очень захватывающе. Понятия не имею, когда всё выйдет, но нам не терпится дождаться момента, когда люди услышат этот материал, и мы с нетерпением ждём, когда сможем сыграть для людей. Как и все остальные, мы очень скучаем по этому».







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