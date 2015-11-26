Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 51
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 47
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 37
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 24
[= ||| все новости группы



*

Red Hot Chili Peppers

*



4 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме

20 янв 2021 : 		 JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS

28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился

20 авг 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»

14 авг 2019 : 		 Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью

17 мар 2019 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид

18 янв 2019 : 		 Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS

2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith рассказал о новом альбоме:

«Ой, меня постоянно спрашивают, столько интервью по Zoom'y. Но кое-что в работе: мы готовим новую пластинку, мы работаем над новым материалом, и это очень захватывающе. Понятия не имею, когда всё выйдет, но нам не терпится дождаться момента, когда люди услышат этот материал, и мы с нетерпением ждём, когда сможем сыграть для людей. Как и все остальные, мы очень скучаем по этому».

CHAD SMITH On Upcoming RED HOT CHILI PEPPERS Album:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 34

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом