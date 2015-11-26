Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 204
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 112
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 36
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Red Hot Chili Peppers

*



28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился

20 авг 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»

14 авг 2019 : 		 Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью

17 мар 2019 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид

18 янв 2019 : 		 Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS

2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»

8 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов



*
zoom
*
* *
По сообщению Realtor.com, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith выставил на продажу за 15 миллионов долларов свой дом в Montauk, Нью-Йорк. Огороженная собственность занимает четыре акра и включает в себя главный дом с пятью спальнями, 5,5 ваннами и 4750 квадратных футов жилой площади. Существует также отдельный гостевой коттедж с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и собственным входом, а также кухней и подогреваемым бассейном с солёной водой на заднем дворе. На открытом воздухе также имеются обеденная зона, камин и зона для просмотра фильмов.

RED HOT CHILI PEPPERS Drummer CHAD SMITH Lists Hamptons Home For $15 Million



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 452

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом