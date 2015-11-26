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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов



По сообщению Realtor.com, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith выставил на продажу за 15 миллионов долларов свой дом в Montauk, Нью-Йорк. Огороженная собственность занимает четыре акра и включает в себя главный дом с пятью спальнями, 5,5 ваннами и 4750 квадратных футов жилой площади. Существует также отдельный гостевой коттедж с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и собственным входом, а также кухней и подогреваемым бассейном с солёной водой на заднем дворе. На открытом воздухе также имеются обеденная зона, камин и зона для просмотра фильмов.







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