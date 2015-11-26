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Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith в недавнем интервью SiriusXM's Volume West рассказал, что калифорнийские пожары, бушевавшие в конце прошлого года, повлияли на работу группы:
«Мы начали работать, что для нас означает собраться в одной комнате и что-то играть и вместе джемовать. И потом начались пожары, и тот дом, где мы были, он, конечно, не сгорел, но мы не могли там оставаться. Поэтому процесс был сокращён».
13 января группа отыграла на благотворительном шоу в Hollywood Palladium под вывеской "Malibu Love Sesh", которое было направлено на сбор средств на помощь пострадавшим от этих пожаров.
«Это было круто. Было весело. Хороший посыл, хороший настрой, и мы искренне ценим всех тех, кто пришёл и заплатил огромные деньги, — билеты были весьма недешёвыми. Но все вырученные средства направлены на помощь тем, кто пострадал от огня.
Мы с Anthony оба живём в Point Dume. Семнадцать домов наших соседей сгорели. Наши, к счастью, уцелели. Так что нас это сильно затронуло, и мы хотели сделать что-то, чем могли бы помочь. И всё сработало. И было круто!»
RED HOT CHILI PEPPERS' most recent album, "The Getaway", was released by Warner Bros. Records in June 2016.
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