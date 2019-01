сегодня



Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS



Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith в недавнем интервью SiriusXM's Volume West рассказал, что калифорнийские пожары, бушевавшие в конце прошлого года, повлияли на работу группы:



«Мы начали работать, что для нас означает собраться в одной комнате и что-то играть и вместе джемовать. И потом начались пожары, и тот дом, где мы были, он, конечно, не сгорел, но мы не могли там оставаться. Поэтому процесс был сокращён».



13 января группа отыграла на благотворительном шоу в Hollywood Palladium под вывеской "Malibu Love Sesh", которое было направлено на сбор средств на помощь пострадавшим от этих пожаров.



«Это было круто. Было весело. Хороший посыл, хороший настрой, и мы искренне ценим всех тех, кто пришёл и заплатил огромные деньги, — билеты были весьма недешёвыми. Но все вырученные средства направлены на помощь тем, кто пострадал от огня.



Мы с Anthony оба живём в Point Dume. Семнадцать домов наших соседей сгорели. Наши, к счастью, уцелели. Так что нас это сильно затронуло, и мы хотели сделать что-то, чем могли бы помочь. И всё сработало. И было круто!»









RED HOT CHILI PEPPERS' most recent album, "The Getaway", was released by Warner Bros. Records in June 2016.









+1 -0









просмотров: 306