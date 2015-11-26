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Red Hot Chili Peppers

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2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»

8 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда

29 июл 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Трамп и Клинтон — тираны»

10 июл 2016 : 		 Белорусские таможенники заставили RED HOT CHILI PEPPERS подписать диски METALLICA

27 июн 2016 : 		 Успехи в чартах RED HOT CHILI PEPPERS

16 июн 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

10 июн 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

3 июн 2016 : 		 OLIVIA WILDE снимает для RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Не наркотики были причиной моей госпитализации»

27 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

22 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Всё пучком!»

19 май 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS заявил, что ANTHONY KIEDIS вернётся на сцену более здоровым, чем был

16 май 2016 : 		 У вокалиста RED HOT CHILI PEPPERS грипп
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Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS



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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith в недавнем интервью SiriusXM's Volume West рассказал, что калифорнийские пожары, бушевавшие в конце прошлого года, повлияли на работу группы:

«Мы начали работать, что для нас означает собраться в одной комнате и что-то играть и вместе джемовать. И потом начались пожары, и тот дом, где мы были, он, конечно, не сгорел, но мы не могли там оставаться. Поэтому процесс был сокращён».

13 января группа отыграла на благотворительном шоу в Hollywood Palladium под вывеской "Malibu Love Sesh", которое было направлено на сбор средств на помощь пострадавшим от этих пожаров.

«Это было круто. Было весело. Хороший посыл, хороший настрой, и мы искренне ценим всех тех, кто пришёл и заплатил огромные деньги, — билеты были весьма недешёвыми. Но все вырученные средства направлены на помощь тем, кто пострадал от огня.

Мы с Anthony оба живём в Point Dume. Семнадцать домов наших соседей сгорели. Наши, к счастью, уцелели. Так что нас это сильно затронуло, и мы хотели сделать что-то, чем могли бы помочь. И всё сработало. И было круто!»



RED HOT CHILI PEPPERS: Writing Sessions For New Album Were Halted By Woolsey Fire

RED HOT CHILI PEPPERS' most recent album, "The Getaway", was released by Warner Bros. Records in June 2016.




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