сегодня



RED HOT CHILI PEPPERS почти завершили запись



Chad Smith в новом интервью рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом RED HOT CHILI PEPPERS:



«Все наши записи — это просто хорошие отпечатки того, где мы находились в то время. Ты не можешь сказать: "О Боже, надеюсь, это будет так же хорошо, как..." Тогда вы начинаете иметь предвзятые представления о том, что вы хотите написать.



Послушайте, John не был в нашей группе 10 лет. Это долгий срок. Так что, конечно, песни будут звучать по-другому, но они будут звучать так, как звучит наш квартет, потому что у нас есть особая химия. Альбом звучит как RED HOT CHILI PEPPERS, но он другой и новый — и, как по мне, то это просто замечательно.



Нам это очень нравится, мы гордимся им, всё должно начинаться с него. Если он понравится другим людям — отлично. Если люди сравнивают его с этим или говорят, что он звучит не так, мы не можем этому помешать. Но да, мы все очень довольны альбомом».



Что касается возвращения Frusciante, Smith сказал:



«Он так предан своему делу. Он увлечён этим. Он так много работает. Мы все много работаем, но он здесь, со всевозможными наложениями и магией, которую он привносит».



По словам Chad'a, большая часть нового альбома была написана после начала пандемии, а сами студийные сессии проходили в начале этого года:



«Мы могли просто работать и сочинять, что мы и делали. Это было своего рода благословение, потому что мы хотим выпускать новую музыку и играть новые песни. Будет здорово, когда в следующем году мы наконец-то выйдем на сцену и сможем сыграть новый альбом, а также кучу других тем».







+2 -0



( 1 ) просмотров: 422

