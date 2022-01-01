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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Red Hot Chili Peppers

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Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS



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"These Are the Ways", новое видео группы RED HOT CHILI PEPPERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unlimited Love", выходящего первого апреля на Warner:

01. Black Summer

02. Here Ever After

03. Aquatic Mouth Dance

04. Not The One

05. Poster Child

06. The Great Apes

07. It's Only Natural

08. She's A Lover

09. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin'

11. Bastards Of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let 'Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo

RED HOT CHILI PEPPERS Release Music Video For New Single 'These Are The Ways'





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