Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS



"These Are the Ways", новое видео группы RED HOT CHILI PEPPERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unlimited Love", выходящего первого апреля на Warner:



01. Black Summer



02. Here Ever After



03. Aquatic Mouth Dance



04. Not The One



05. Poster Child



06. The Great Apes



07. It's Only Natural



08. She's A Lover



09. These Are The Ways



10. Whatchu Thinkin'



11. Bastards Of Light



12. White Braids & Pillow Chair



13. One Way Traffic



14. Veronica



15. Let 'Em Cry



16. The Heavy Wing



17. Tangelo













