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Red Hot Chili Peppers

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20 янв 2021 : 		 JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS

28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился

20 авг 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»

14 авг 2019 : 		 Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью

17 мар 2019 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид

18 янв 2019 : 		 Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS

2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»
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JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS



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JOHN FRUSCIANTE в рамках одного из интервью рассказал о том, что для него означало возвращение в RED HOT CHILI PEPPERS:

«Это как вернуться в семью. Мне с ними очень комфортно. Когда мы начали играть, показалось, что никакой паузы и не было, за парой незначительных исключений, к примеру, мы с Чедом постепенно наладили общение. По сути мы всё так же комфортно общаемся друг с другом, как и раньше, всё случилось с самого моего прихода».

На вопрос о том, занята ли группа на карантине работой, он ответил:

«Мы репетировали, потом начался карантин, и на какое-то время мы прервали эти занятия, а потом вновь к ним вернулись. Мы идем вперёд, сочиняем новую музыку и всё в таком духе».

JOHN FRUSCIANTE On Rejoining RED HOT CHILI PEPPERS:



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