сегодня



JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS



JOHN FRUSCIANTE в рамках одного из интервью рассказал о том, что для него означало возвращение в RED HOT CHILI PEPPERS:



«Это как вернуться в семью. Мне с ними очень комфортно. Когда мы начали играть, показалось, что никакой паузы и не было, за парой незначительных исключений, к примеру, мы с Чедом постепенно наладили общение. По сути мы всё так же комфортно общаемся друг с другом, как и раньше, всё случилось с самого моего прихода».



На вопрос о том, занята ли группа на карантине работой, он ответил:



«Мы репетировали, потом начался карантин, и на какое-то время мы прервали эти занятия, а потом вновь к ним вернулись. Мы идем вперёд, сочиняем новую музыку и всё в таком духе».







+0 -0



просмотров: 193

