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Red Hot Chili Peppers

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4 фев 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

17 окт 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почти завершили запись

26 сен 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур

27 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом

12 май 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS продали свой каталог

4 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме

20 янв 2021 : 		 JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS

28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился

20 авг 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»

14 авг 2019 : 		 Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью

17 мар 2019 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид

18 янв 2019 : 		 Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS

2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой
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Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS



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"Black Summer", новое видео группы RED HOT CHILI PEPPERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unlimited Love", выходящего первого апреля на Warner:

01. Black Summer

02. Here Ever After

03. Aquatic Mouth Dance

04. Not The One

05. Poster Child

06. The Great Apes

07. It's Only Natural

08. She's A Lover

09. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin'

11. Bastards Of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let 'Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo

RED HOT CHILI PEPPERS Release Music Video For New Single 'Black Summer'





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Ress


4 фев 2022, 14:52		Кидиса убрать и вообще было бы хорошо)0 Слаб стал дедушка.
Реально как стадион звучит (меллотрон только добавить) и треков напихали по самое не хочу – аж 17 штук.

Hellg


4 фев 2022, 14:58		Интересно, все героиновые торчки выглядят, как Кидис?

Petrovich Sexyy


4 фев 2022, 15:02		А вот чето зашло, чего давно у меня с ними не было.

Andrrre


4 фев 2022, 15:48		Ах, Фрущантэ, мир на гитаре вращантэ! Круто звучит, зараза. Инста-ностальжи по 1999-2006. Песня конечно не убила с первого раза, как это случалось раньше. Но всё равно хорошо. Оч надеюсь на альбом

Fessonen


4 фев 2022, 15:58		Да. Как же всё-таки хорошо, что Фрушанте (снова) вернулся. С ним всё как-то… правильно.) И ностальгически, несомненно. А песня очень хорошая. Альбом ждём!

Svarg_1349


4 фев 2022, 16:23		В общем, есть основания полагать что альбом будет крутым. На очередной Калифорникейшен не рассчитываю, но на прекрасный летний саундтрек как минимум.

Артур Коури


4 фев 2022, 19:40		Посмотрим)


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