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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 16
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Red Hot Chili Peppers

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25 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

23 мар 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получат звезду

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Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS



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"Eddie", новая песня группы RED HOT CHILI PEPPERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Return Of The Dream Canteen", выход которого запланирован на 14 октября.




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