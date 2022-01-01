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Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS



"Eddie", новая песня группы RED HOT CHILI PEPPERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Return Of The Dream Canteen", выход которого запланирован на 14 октября.







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