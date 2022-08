сегодня



Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS



"Tippa My Tongue", новое видео группы RED HOT CHILI PEPPERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Return Of The Dream Canteen", выходящего 14 октября.







