Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS Джек Шерман. Причины смерти пока не объявлены.
«Мы в семье RHCP хотели бы пожелать спокойного плавания в загробные миры, ибо он ушёл из этого мира. Джек играл на нашем дебютном альбоме, а также в нашем первом турне по США. Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за всё время, когда он был классным, плохим и где-то посередине».
Kiskenbassker
Sw0Rn
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