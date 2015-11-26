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Red Hot Chili Peppers

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25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился

20 авг 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»

14 авг 2019 : 		 Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью

17 мар 2019 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид

18 янв 2019 : 		 Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS

2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»

8 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда

29 июл 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Трамп и Клинтон — тираны»

10 июл 2016 : 		 Белорусские таможенники заставили RED HOT CHILI PEPPERS подписать диски METALLICA
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Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS



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Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS Джек Шерман. Причины смерти пока не объявлены.

«Мы в семье RHCP хотели бы пожелать спокойного плавания в загробные миры, ибо он ушёл из этого мира. Джек играл на нашем дебютном альбоме, а также в нашем первом турне по США. Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за всё время, когда он был классным, плохим и где-то посередине».

Former RED HOT CHILI PEPPERS Guitarist JACK SHERMAN Dead At 64



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


25 авг 2020, 16:02		Он ещё 18 августа умер.

Sw0Rn


25 авг 2020, 17:34		Эх, старина Шерман


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