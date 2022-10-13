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RED HOT CHILI PEPPERS исполнили песню в честь Эдди Ван Халена



RED HOT CHILI PEPPERS впервые исполнили песню "Eddie" в честь Эдди Ван Халена на выступлении девятого октября в Остине.







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