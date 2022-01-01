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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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Red Hot Chili Peppers

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1 сен 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS исполнили "Black Summer"

19 авг 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

25 июл 2022 : 		 Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью

1 июл 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS отменили шоу в Глазго

12 апр 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS стали первыми

1 апр 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

1 апр 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получиои звезду

25 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

23 мар 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получат звезду

4 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

4 фев 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

17 окт 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почти завершили запись

26 сен 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур

27 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом

12 май 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS продали свой каталог

4 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме

20 янв 2021 : 		 JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS

28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился
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RED HOT CHILI PEPPERS исполнили "Black Summer"



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RED HOT CHILI PEPPERS исполнили "Black Summer" и "Can't Stop" на церемонии MTV Video Music Awards — видео доступно ниже.

RED HOT CHILI PEPPERS Perform




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