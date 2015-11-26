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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом



Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith рассказал, что «было очень весело» снова работать с гитаристом John'ом Frusciante.



John Frusciante вновь присоединился к RED HOT CHILI PEPPERS в декабре 2019 года после увольнения Josh'a Klinghoffer'a, который проработал в группе 10 лет.



Smith обсудил возобновление сотрудничества RED HOT CHILI PEPPERS с Frusciante в новом интервью для SiriusXM's Pop Rocks:



«Он вернулся в группу, и это действительно интересно и весело, и мы просто продолжили то, на чём остановились. Мы знаем друг друга так давно — пожалуй, 30 с лишним лет — так что это как надеть хорошо разношенную пару обуви, в которой чувствуешь себя очень хорошо, и ты возвращаешься к этому, и тебе комфортно, но немного по-другому, но всё равно мы делаем своё дело. Так что это было очень весело».



Что касается планов RED HOT CHILI PEPPERS по выпуску нового альбома, Chad сказал:



«Торопиться некуда, учитывая то, что произошло за последний год или около того. Так что мы не торопились, у нас много новой музыки, и мы очень рады ей, и когда она будет готова, мы выпустим её и отыграем несколько концертов в следующем году. Мы с нетерпением ждём возможности снова оказаться перед людьми, ведь все этого очень хотят, в том числе и мы. Мы не только хотим исполнять новую музыку, но и просто хотим играть вживую. И это важная часть жизненного опыта и, конечно же, группы. Это действительно важно для нас. Мы собирались выступать прошлым летом. Но мы хотим, чтобы это было безопасно для всех и стало действительно положительным опытом для всех, поэтому мы всё отложили, но мы возвращаемся, и это будет здорово».







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