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Red Hot Chili Peppers

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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом



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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith рассказал, что «было очень весело» снова работать с гитаристом John'ом Frusciante.

John Frusciante вновь присоединился к RED HOT CHILI PEPPERS в декабре 2019 года после увольнения Josh'a Klinghoffer'a, который проработал в группе 10 лет.

Smith обсудил возобновление сотрудничества RED HOT CHILI PEPPERS с Frusciante в новом интервью для SiriusXM's Pop Rocks:

«Он вернулся в группу, и это действительно интересно и весело, и мы просто продолжили то, на чём остановились. Мы знаем друг друга так давно — пожалуй, 30 с лишним лет — так что это как надеть хорошо разношенную пару обуви, в которой чувствуешь себя очень хорошо, и ты возвращаешься к этому, и тебе комфортно, но немного по-другому, но всё равно мы делаем своё дело. Так что это было очень весело».

Что касается планов RED HOT CHILI PEPPERS по выпуску нового альбома, Chad сказал:

«Торопиться некуда, учитывая то, что произошло за последний год или около того. Так что мы не торопились, у нас много новой музыки, и мы очень рады ей, и когда она будет готова, мы выпустим её и отыграем несколько концертов в следующем году. Мы с нетерпением ждём возможности снова оказаться перед людьми, ведь все этого очень хотят, в том числе и мы. Мы не только хотим исполнять новую музыку, но и просто хотим играть вживую. И это важная часть жизненного опыта и, конечно же, группы. Это действительно важно для нас. Мы собирались выступать прошлым летом. Но мы хотим, чтобы это было безопасно для всех и стало действительно положительным опытом для всех, поэтому мы всё отложили, но мы возвращаемся, и это будет здорово».

RED HOT CHILI PEPPERS





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Ress


27 май 2021, 13:37		Очень ожидаемый альбом, интересно куда их Фрущанте после своих электронных приключений приведёт. Видимо, диск только следующей весной выйдет, раз в этом году концерты накрылись.

Санчез


27 май 2021, 13:57
Ress, врятли выдадут что нибуть на уровне californication, by the way и Stadium Arcadium. Вообще хотелось бы, чтобы они вернулись к корням 80х, тоесть к фанк металу

Ress


27 май 2021, 17:23		Я бы хотел что-то в духе БССМ, но возраст не тот у дедов и время другое. Скорее всего поп-пластинку пишут, абы креативная была, как тот же стадион-аккордеон.

Санчез


27 май 2021, 17:29		Ress, главное чтобы не ушли в ту же сторону как линкин парк на последнем альбоме, а то это будет такой кринж...

gravitgroove


27 май 2021, 18:15		Хз, Фpущьянте, на мой взгляд, сильно пеpеоценен. Матеpиал с ним интеpесен лишь на M.M. и B.S.S.M. Альбомы со Словаком интеpесно слушать до сих поp: cобственный стиль и звучание, да и матеpиал был не такой унылый и пpимитивный.


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