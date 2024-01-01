Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил Otherside
Канал Drumeo опубликовал новое видео, снабдив его следующей аннотацией:
«Посмотрите, как Chad Smith исполняет "Otherside"Red Hot Chili Peppers — трек с альбома Californication. В исполнении Чада можно услышать тонкие фантомные звуки, синкопированные паттерны и грув-ориентированный подход. Песня не только возглавила чарты, но и получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая рок-песня", дополненная потрясающим музыкальным видео».
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