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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил Otherside



Канал Drumeo опубликовал новое видео, снабдив его следующей аннотацией:



«Посмотрите, как Chad Smith исполняет "Otherside"Red Hot Chili Peppers — трек с альбома Californication. В исполнении Чада можно услышать тонкие фантомные звуки, синкопированные паттерны и грув-ориентированный подход. Песня не только возглавила чарты, но и получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая рок-песня", дополненная потрясающим музыкальным видео».







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