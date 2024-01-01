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*SLAYER вернулись! 73
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 46
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
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Red Hot Chili Peppers

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26 фев 2024 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил Otherside

13 окт 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS исполнили песню в честь Эдди Ван Халена

24 сен 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

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19 авг 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

25 июл 2022 : 		 Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью

1 июл 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS отменили шоу в Глазго

12 апр 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS стали первыми

1 апр 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

1 апр 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получиои звезду

25 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

23 мар 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS получат звезду

4 мар 2022 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

4 фев 2022 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

17 окт 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почти завершили запись

26 сен 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур

27 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом

12 май 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS продали свой каталог

4 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме

20 янв 2021 : 		 JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS

28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом
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|||| сегодня

Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил Otherside



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Канал Drumeo опубликовал новое видео, снабдив его следующей аннотацией:

«Посмотрите, как Chad Smith исполняет "Otherside"Red Hot Chili Peppers — трек с альбома Californication. В исполнении Чада можно услышать тонкие фантомные звуки, синкопированные паттерны и грув-ориентированный подход. Песня не только возглавила чарты, но и получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая рок-песня", дополненная потрясающим музыкальным видео».

RED HOT CHILI PEPPERS Drummer CHAD SMITH Performs "Otherside" For Drumeo (Video)




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