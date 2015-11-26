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Red Hot Chili Peppers

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26 сен 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур

27 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом

12 май 2021 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS продали свой каталог

4 май 2021 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме

20 янв 2021 : 		 JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS

28 сен 2020 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов

28 сен 2020 : 		 Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS

25 авг 2020 : 		 Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS

10 май 2020 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC

10 фев 2020 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS

12 янв 2020 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом

25 дек 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE

16 дек 2019 : 		 John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS

29 окт 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился

20 авг 2019 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»

14 авг 2019 : 		 Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью

17 мар 2019 : 		 Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид

18 янв 2019 : 		 Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS

2 июл 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом

22 июн 2018 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом

18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
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|||| сегодня

RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур



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RED HOT CHILI PEPPERS объявили о планах проведения в следующем году стадионного тура, стартующего в июне следующего года.

RED HOT CHILI PEPPERS To Embark On 2022 Global Stadium Tour





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

гладиатор


26 сен 2021, 11:22		Бывать делам)

Санчез


26 сен 2021, 11:34		Отменят)

Moomrick


26 сен 2021, 11:56		Они же вроде продали авторские права на свой каталог. Или как?

Санчез


26 сен 2021, 12:00		Moomrick, да, но это вродже не мешает им вытупать и новые альбомы писать

DimasRocker


26 сен 2021, 14:20		Джон моложавый еще.

Санчез


26 сен 2021, 15:07		DimasRocker, так он самый молодой в команде, когда он присоединился к перцам, ему всего было 18 лет, а это было в 1988

gravitgroove


26 сен 2021, 15:36		-"Они же вроде продали авторские права на свой каталог."

Они явно не самоубийцы, чтобы под писывать пункт от полного отказа за автоpства и вычеpкивать себя, иначе с чем им выступать?
пpocто тепеpь им в суд не подать, если их музыка появится в какой-нибудь pекламе подгузников, ею те пеpь полностью мегалейбл владеет. и упpавляет. Это так же звоночек в будущее и всякие голагpаммные фесты. Извиняюсь за капитана.


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