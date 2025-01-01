31 мар 2025



CHEVELLE хотят выпустить альбом летом



Участники CHEVELLE недавно поговорили о том, в каком состоянии новый материал коллектива:



Sam Loeffler: «Они очень строго следят за тем, чтобы все работы были закончены до того, как будет назначена дата релиза. Все обложки должны быть готовы, и все такое. Но [наш] тур начинается 7 августа в Сан-Антонио, с ASKING ALEXANDRIA и DEAD POET SOCIETY. Так что было бы здорово, если бы пластинка вышла к началу тура».



Что касается музыкального направления нового материала CHEVELLE, Sam сказал:



«Мы очень много работали над альбомом, и я считаю, что это один из лучших наших продуктов, честно говоря. Мы с удовольствием работаем, это точно».



Pete Loeffler: «Мы просто счастливы поддерживать — во всяком случае, мы пытаемся поддерживать — и выпускать то, что весело играть вживую. А многие из этих треков именно такие. У меня сейчас четыре таких трека, которые я могу исполнить в любой момент. Это тоже касается обеих сторон. Многие фанаты хотят слышать старое, некоторые — новое, но мы просто стараемся их комбинировать. Но я уверен, что новый альбом будет просто потрясающим, если вы услышите его вживую. Так что приходите на концерт, пожалуйста!»







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