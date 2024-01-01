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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
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Chevelle

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CHEVELLE планируют выпустить сингл



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Вокалист CHEVELLE Pete Loeffler в подкасте "Anti-Heroes With Zach Blair" рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы не знаем, когда выйдет новый альбом CHEVELLE, но мы надеемся выпустить сингл очень скоро, в ближайший месяц. Если все в нашей команде согласятся с тем, какой именно».

Далее Pete сообщил, что CHEVELLE «на самом деле находятся в процессе переговоров с менеджерами». Он объяснил:

«На данный момент у нас нет менеджеров. Мы просто работаем, чувак, с 21-го года. Мы просто отпустили всех. То есть, у нас есть все остальные члены команды — агенты — и мы только что начали проводить собеседования с некоторыми менеджерами. И это, надеюсь, принесет пользу. Посмотрим».




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