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CHEVELLE планируют выпустить сингл



Вокалист CHEVELLE Pete Loeffler в подкасте "Anti-Heroes With Zach Blair" рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы не знаем, когда выйдет новый альбом CHEVELLE, но мы надеемся выпустить сингл очень скоро, в ближайший месяц. Если все в нашей команде согласятся с тем, какой именно».



Далее Pete сообщил, что CHEVELLE «на самом деле находятся в процессе переговоров с менеджерами». Он объяснил:



«На данный момент у нас нет менеджеров. Мы просто работаем, чувак, с 21-го года. Мы просто отпустили всех. То есть, у нас есть все остальные члены команды — агенты — и мы только что начали проводить собеседования с некоторыми менеджерами. И это, надеюсь, принесет пользу. Посмотрим».







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