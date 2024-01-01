Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 17
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 15
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
[= ||| все новости группы



*

Chevelle

*



26 июл 2024 : 		 CHEVELLE готовят альбом на осень

31 мар 2024 : 		 У CHEVELLE есть десять песен

1 ноя 2022 : 		 У CHEVELLE есть семь тем

14 окт 2022 : 		 У CHEVELLE много нового материала

7 июн 2022 : 		 CHEVELLE начнут запись осенью

30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHEVELLE готовят альбом на осень



zoom
Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler в беседе с TribLive.com сообщил, что группа заключила контракт с Alchemy Recordings и планирует в сентябре или октябре выпуск новой пластинки.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом