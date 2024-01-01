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CHEVELLE готовят альбом на осень



Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler в беседе с TribLive.com сообщил, что группа заключила контракт с Alchemy Recordings и планирует в сентябре или октябре выпуск новой пластинки.







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