MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году



MICHAEL SCHENKER в рамках недавнего интервью рассказал о том, как покинул UFO в 2002 году, к которым вновь присоединился в 1993-м, и записал альбом "Walk On Water" (1995):



«Phil Mogg приехал в Лос-Анджелес в 93 году и умолял меня вернуться в UFO, так как он окончательно убил команду. Я сказал ему: "У меня есть несколько условий. Первое: ты отдаёшь мне 50 % имени, так что ты больше не убьёшь команду, особенно если я буду вкладывать в неё свою энергию"».



По словам музыканта, сначала всё шло отлично, и он заметил позитивные перемены в Mogg'e:



«Когда я в следующий раз увидел его, когда мы приступили к записи, он был на 180 ° другим. Он был доволен и очень жизнерадостен».



Но гармония длилась не вечно:



«"Walk On Water" была благословением спустя 17 лет. Это прекрасная запись, которая встаёт в один ряд со "Strangers In The Night" [1979]. Ну а после мы, естественно, поехали в турне, и Phil всё опять потерял, он опять захотел всё контролировать и уничтожил всё, что было».



Несмотря на то, что он записал ещё два альбома с группой — "Covenant" (2000) и "Sharks" (2002), Michael сказал, что перемены в составе полностью убили группу:



«Я всегда ему говорил: "Никогда не делай реюнион UFO, пока не добьёшься, чтобы был оригинальный состав, включая продюсера". Потому что если убрать один кусочек, химия пропадёт».



Приглашение Mike'a Varney на "Sharks", заменившего Ron'a Nevinson'a, для Michael'a стало предвестником конца:



«Я говорил Phil'y: "Не делай этого. Это приведёт к обратному результату. Это не принесёт успеха". И ничего и не получилось. Естественная химия была нарушена, и по сути мы катились к концу».



Несмотря на это, Michael сделал ещё один жест доброй воли по отношению к Mogg'y:



«С меня хватило UFO, и в 2002 году Phil Mogg спросил меня: "Michael, мне нужно имя UFO назад". На что я ему ответил: "А знаешь... Ступайте с миром. Я отдам тебе имя бесплатно. Наслаждайся". И на этом всё. Это был конец».







