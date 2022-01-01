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PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста
19
DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка...
15
ACCEPT выступили без вокалиста
14
JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ...
11
Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND
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все новости группы
UFO
Великобритания
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.ufo-music.info
Myspace:
https://myspace.com/uforockbandfans
Facebook:
https://www.facebook.com/UFOofficial/
20 окт 2022
:
Вокалист UFO всё ещё восстанавливается
4 сен 2022
:
У вокалиста UFO сердечный приступ
12 дек 2021
:
Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»
11 ноя 2021
:
Биография UFO выйдет зимой
9 сен 2021
:
UFO дадут последний концерт осенью
3 фев 2021
:
MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году
17 дек 2020
:
У гитариста UFO — COVID-19
21 ноя 2020
:
Трейлер книги о басисте UFO
18 авг 2020
:
GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя
16 авг 2020
:
Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя
15 авг 2020
:
Умер басист UFO
10 июн 2020
:
Умер бывший гитарист UFO
25 май 2020
:
BERNIE MARSDEN о времени в UFO
12 ноя 2019
:
UFO продолжат тур в 2020
29 окт 2019
:
MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO
14 окт 2019
:
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO
5 июл 2019
:
Видео с выступления UFO
2 май 2019
:
MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"
15 апр 2019
:
Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда
14 апр 2019
:
Умер клавишник/гитарист UFO
28 авг 2018
:
VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO
29 май 2018
:
Из UFO уходит вокалист
1 авг 2017
:
Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью
15 сен 2016
:
UFO записывают альбом кавер-версий
19 авг 2016
:
Бывшего басиста UFO выписали из больницы
14 авг 2016
:
Бывший басист UFO перенес сердечный приступ
23 янв 2016
:
Бокс-сет UFO выйдет в феврале
2 дек 2015
:
UFO выступят на разогреве у JUDAS PRIEST
28 фев 2015
:
Видео с выступления UFO
22 фев 2015
:
UFO открыли тур
7 фев 2015
:
PETE WAY не хочет возвращаться в UFO
3 фев 2015
:
Новая песня UFO
31 янв 2015
:
Тизер нового альбома UFO
8 дек 2014
:
Трек-лист нового альбома UFO
20 ноя 2014
:
Новый альбом UFO выйдет в феврале
11 авг 2014
:
SLASH, NIKKI SIXX на новом альбоме басиста UFO
31 июл 2014
:
Бывший басист UFO излечился от рака
7 апр 2014
:
Бывший басист UFO лечится от рака
12 ноя 2013
:
У бывшего басиста UFO выявлен рак предстательной железы
9 ноя 2013
:
Барабанщик UFO не исключает, что в группу вернётся PETE WAY
28 мар 2013
:
Видео с выступления UFO
6 фев 2013
:
Новый сингл UFO выйдет в феврале
30 дек 2012
:
Барабанщик UFO о PETE WAY
18 май 2012
:
Мультикамерная съемка с выступления UFO
1 фев 2012
:
Новая песня UFO
18 дек 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома UFO
2 дек 2011
:
Детали нового альбома UFO
15 ноя 2011
:
UFO поменяли название альбома
12 ноя 2011
:
Название нового альбома UFO
7 ноя 2011
:
Новый альбом UFO выйдет в феврале
31 май 2011
:
Бокс-сет UFO выйдет в июле
18 май 2011
:
Видео с выступления UFO
9 ноя 2010
:
Видео с выступления UFO
26 окт 2010
:
"UFO - Hard Rock Legends Vol. 1" доступен для прослушивания
20 июл 2010
:
Новый сборник от UFO
7 май 2010
:
Басист UFO вынужден пропустить тур
27 май 2008
:
Переизданные альбомы UFO выйдут с бонус-треками
11 мар 2008
:
Басист UFO вынужден пропустить тур
3 мар 2008
:
Сборник лучших песен UFO выйдет в апреле
17 янв 2008
:
UFO выпустят HD-DVD
25 ноя 2007
:
Ударник UFO о России
4 ноя 2007
:
Первые три альбома UFO будут переизданы с бонус-треками
15 авг 2006
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UFO обнародовали трэк лист и обложку нового альбома
6 июл 2006
:
UFO выпустят новый альбом в сентябре
21 май 2006
:
UFO закончили запись нового альбома
1 мар 2006
:
UFO приступают к записи нового альбома
сегодня
Вокалист UFO всё ещё восстанавливается
Phil Mogg поблагодарил поклонников за слова поддержки и сказал, что всё ещё в процессе «восстановления» после случившегося недавно сердечного приступа.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет