9 сен 2021



UFO дадут последний концерт осенью



UFO проведут прощальное турне летом/осенью следующего года и планируют попрощаться со сценой 29 октября 2022 в Афинах — там же, где в феврале 2004 в составе дебютировал Vinnie Moore.



Phil Mogg: «После стольких лет с бесчисленными яркими моментами, фантастическим опытом и множеством прекрасных воспоминаний — а также некоторыми трудными моментами, естественно — это будет достойный финал, чтобы лично попрощаться со своими поклонниками. Я знаю, что наверняка будет несколько очень эмоциональных мгновений с обеих сторон».







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