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UFO

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Вокалист UFO — о состоянии здоровья



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Вокалист UFO первого февраля поделился следующим сообщением:

«Дорогие мои, меня попросили сообщить о результатах моего матча-реванша с Майком Тайсоном. Я ещё не совсем в форме, но пробиваюсь к пику прежних сил, изучая магические чары Shanky's Whipp, сделанного в Ирландии (где же ещё!). Реабилитационные упражнения закончились, доктор выписал меня, и я проскрипел в Brighton Electric Studios, где дописывал некоторые партии для альбома "Moggish" — эксцентричного сборника песен, который войдёт в мою весеннюю коллекцию и добавит немного пороха в ваш пистолет. Хо-хо!

Я хотел бы искренне поблагодарить всех за добрые пожелания выздоровления, они сработали на славу. 👍

Всего самого наилучшего вам всем, Phil Mogg».




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