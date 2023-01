сегодня



Фрагмент переиздания UFO



17 февраля в цифровом варианте и на физических носителях состоится выход ремастированной версии концертного альбома UFO "Werewolves Of London", фрагмент из которого, “Only You Can Rock Me”, доступен ниже:



"Natural Thing"

"Mother Mary"

"A Self Made Man "

"Electric Phase"

"This Kid's"

"Out In The Streets"

"One More For The Rodeo"

"Venus"

"Pushed To The Limit"

"Love To Love"

"Too Hot To Handle"

"Only You Can Rock Me"

"Lights Out"

"Doctor Doctor"

"Rock Bottom"







