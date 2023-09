сегодня



Концертные записи UFO выйдут на виниле



UFO совместно с Cleopatra Records запустили выпуск виниловых версий различных концертных записей группы. Первое издание вышло в прошлом месяце и основой для него стала запись выступления в Голливуде в 1976 году в рамках тура по альбому "Force It". Далее последует Live In Vienna 1998, первый из нескольких очень ценных концертов реюниона с Michael'ом Schenker'ом, и следом выйдет One Night Lights Out '77 с участием классического Schenker'a.



И если вы думали, что это все, то приготовьтесь к тому, что вы увидите еще много других концертов, включая Hot N' Ready In Texas 1979, Lights Out In Babenhausen 1993, Makin' Moves In Chicago 1981, Live At The Oxford Apollo 1985, Lights Out Chicago (1980), Too Hot In Tokyo 1994, California At The Edge 1995, и Landing In St. Louis - Live 1982.







