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Великобритания
22 сен 2023 :
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Концертные записи UFO выйдут на виниле
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Вокалист UFO — о состоянии здоровья
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Фрагмент переиздания UFO
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Переиздание UFO выйдет зимой
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Вокалист UFO всё ещё восстанавливается
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У вокалиста UFO сердечный приступ
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Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»
11 ноя 2021 :
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Биография UFO выйдет зимой
9 сен 2021 :
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UFO дадут последний концерт осенью
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MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году
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У гитариста UFO — COVID-19
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Трейлер книги о басисте UFO
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GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя
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Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя
15 авг 2020 :
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Умер басист UFO
10 июн 2020 :
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Умер бывший гитарист UFO
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BERNIE MARSDEN о времени в UFO
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UFO продолжат тур в 2020
29 окт 2019 :
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MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO
14 окт 2019 :
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Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO
5 июл 2019 :
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Видео с выступления UFO
2 май 2019 :
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MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"
15 апр 2019 :
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Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда
14 апр 2019 :
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Умер клавишник/гитарист UFO
28 авг 2018 :
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VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO
29 май 2018 :
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Из UFO уходит вокалист
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Концертные записи UFO выйдут на виниле
UFO совместно с Cleopatra Records запустили выпуск виниловых версий различных концертных записей группы. Первое издание вышло в прошлом месяце и основой для него стала запись выступления в Голливуде в 1976 году в рамках тура по альбому "Force It". Далее последует Live In Vienna 1998, первый из нескольких очень ценных концертов реюниона с Michael'ом Schenker'ом, и следом выйдет One Night Lights Out '77 с участием классического Schenker'a.
И если вы думали, что это все, то приготовьтесь к тому, что вы увидите еще много других концертов, включая Hot N' Ready In Texas 1979, Lights Out In Babenhausen 1993, Makin' Moves In Chicago 1981, Live At The Oxford Apollo 1985, Lights Out Chicago (1980), Too Hot In Tokyo 1994, California At The Edge 1995, и Landing In St. Louis - Live 1982.
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