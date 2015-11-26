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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
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UFO

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17 дек 2020 : 		 У гитариста UFO — COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Трейлер книги о басисте UFO

18 авг 2020 : 		 GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя

16 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя

15 авг 2020 : 		 Умер басист UFO

10 июн 2020 : 		 Умер бывший гитарист UFO

25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

12 ноя 2019 : 		 UFO продолжат тур в 2020

29 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO

14 окт 2019 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления UFO

2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

14 авг 2016 : 		 Бывший басист UFO перенес сердечный приступ

23 янв 2016 : 		 Бокс-сет UFO выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 UFO выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления UFO

22 фев 2015 : 		 UFO открыли тур

7 фев 2015 : 		 PETE WAY не хочет возвращаться в UFO

3 фев 2015 : 		 Новая песня UFO
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|||| сегодня

У гитариста UFO — COVID-19



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Гитарист UFO VINNIE MOORE сообщил, что также заразился COVID-19:

«Пару недель назад я записывал несколько новых песен и собирался написать об этом, но стал не очень хорошо себя чувствовать и, к сожалению, тест оказался положительным. Сейчас чувствую себя лучше, но очень устал. На самом деле я стал чемпионом мира по дремоте, что очень разочаровывает, потому что я ненавижу дремать. Самая большая трата времени.

Будьте осторожны все, и с праздниками. Я скоро вернусь с музыкальными новостями».

UFO Guitarist VINNIE MOORE Tests Positive For COVID-19



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