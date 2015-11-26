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У гитариста UFO — COVID-19



Гитарист UFO VINNIE MOORE сообщил, что также заразился COVID-19:



«Пару недель назад я записывал несколько новых песен и собирался написать об этом, но стал не очень хорошо себя чувствовать и, к сожалению, тест оказался положительным. Сейчас чувствую себя лучше, но очень устал. На самом деле я стал чемпионом мира по дремоте, что очень разочаровывает, потому что я ненавижу дремать. Самая большая трата времени.



Будьте осторожны все, и с праздниками. Я скоро вернусь с музыкальными новостями».







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