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Умер басист UFO



Пит Уэй, басист группы UFO, WAYSTED и THE PETE WAY BAND, скончался в возрасте 69 лет. Два месяца назад он получил опасные для жизни травмы и боролся за жизнь, но, увы, без успеха. Его жена Jenny была рядом.











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