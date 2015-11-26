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UFO

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15 авг 2020 : 		 Умер басист UFO

10 июн 2020 : 		 Умер бывший гитарист UFO

25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

12 ноя 2019 : 		 UFO продолжат тур в 2020

29 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO

14 окт 2019 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления UFO

2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

14 авг 2016 : 		 Бывший басист UFO перенес сердечный приступ

23 янв 2016 : 		 Бокс-сет UFO выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 UFO выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления UFO

22 фев 2015 : 		 UFO открыли тур

7 фев 2015 : 		 PETE WAY не хочет возвращаться в UFO

3 фев 2015 : 		 Новая песня UFO

31 янв 2015 : 		 Тизер нового альбома UFO

8 дек 2014 : 		 Трек-лист нового альбома UFO

20 ноя 2014 : 		 Новый альбом UFO выйдет в феврале

11 авг 2014 : 		 SLASH, NIKKI SIXX на новом альбоме басиста UFO
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Умер басист UFO



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Пит Уэй, басист группы UFO, WAYSTED и THE PETE WAY BAND, скончался в возрасте 69 лет. Два месяца назад он получил опасные для жизни травмы и боролся за жизнь, но, увы, без успеха. Его жена Jenny была рядом.

Legendary UFO Bassist PETE WAY Dead At 69




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