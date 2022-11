18 ноя 2022



Переиздание UFO выйдет зимой



Переиздание альбома UFO, “No Heavy Petting”, которое будет доступно на двух CD и трех винилах, будет выпущено 20 января:



2CD

DISC ONE



Natural Thing

I’m A Loser

Can You Roll Her

Belladonna

Reasons Love

Highway Lady

On With The Action

A Fool In Love

Martian Landscape

All Or Nothing (Bonus Track)

French Kisses (Bonus Track)

Have You Seen Me Lately Joan? (Bonus Track)

Tonight Tonight (Bonus Track)

All The Strings (Bonus Track)

Have You Seen Me Lately Joan? (Acoustic) – (Bonus Track) previously unreleased



DISC TWO



Can You Roll Her – Live At The Roundhouse, London 1976

Doctor Doctor – Live At The Roundhouse, London 1976

Oh My – Live At The Roundhouse, London 1976

Out In The Street – Live At The Roundhouse, London 1976

Highway Lady – Live At The Roundhouse, London 1976

I’m A Loser – Live At The Roundhouse, London 1976

Let It Roll – Live At The Roundhouse, London 1976

This Kid’s – Live At The Roundhouse, London 1976

Shoot Shoot – Live At The Roundhouse, London 1976

Rock Bottom – Live At The Roundhouse, London 1976

C’mon Everybody – Live At The Roundhouse, London 1976

Boogie For George – Live At The Roundhouse, London 1976



3LP

SIDE ONE



Natural Thing

I’m A Loser

Can You Roll Her

Belladonna

Reasons Love



SIDE TWO



Highway Lady

On With The Action

A Fool In Love

Martian Landscape



SIDE THREE



Can You Roll Her – Live At The Roundhouse, London 1976

Doctor Doctor – Live At The Roundhouse, London 1976

Oh My – Live At The Roundhouse, London 1976

Out In The Street – Live At The Roundhouse, London 1976



SIDE FOUR



Highway Lady – Live At The Roundhouse, London 1976

I’m A Loser – Live At The Roundhouse, London 1976

Let It Roll – Live At The Roundhouse, London 1976



SIDE FIVE



This Kid’s – Live At The Roundhouse, London 1976

Shoot Shoot – Live At The Roundhouse, London 1976

Rock Bottom – Live At The Roundhouse, London 1976



SIDE SIX



C’mon Everybody – Live At The Roundhouse, London 1976

Boogie For George – Live At The Roundhouse, London 1976 http://www.ufo-music.info





+0 -0



( 1 ) просмотров: 574