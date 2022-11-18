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все новости группы
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Великобритания
18 ноя 2022 :
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Переиздание UFO выйдет зимой
20 окт 2022 :
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Вокалист UFO всё ещё восстанавливается
4 сен 2022 :
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У вокалиста UFO сердечный приступ
12 дек 2021 :
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Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»
11 ноя 2021 :
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Биография UFO выйдет зимой
9 сен 2021 :
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UFO дадут последний концерт осенью
3 фев 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году
17 дек 2020 :
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У гитариста UFO — COVID-19
21 ноя 2020 :
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Трейлер книги о басисте UFO
18 авг 2020 :
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GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя
16 авг 2020 :
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Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя
15 авг 2020 :
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Умер басист UFO
10 июн 2020 :
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Умер бывший гитарист UFO
25 май 2020 :
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BERNIE MARSDEN о времени в UFO
12 ноя 2019 :
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UFO продолжат тур в 2020
29 окт 2019 :
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MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO
14 окт 2019 :
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Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO
5 июл 2019 :
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Видео с выступления UFO
2 май 2019 :
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MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"
15 апр 2019 :
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Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда
14 апр 2019 :
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Умер клавишник/гитарист UFO
28 авг 2018 :
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VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO
29 май 2018 :
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Из UFO уходит вокалист
1 авг 2017 :
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Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью
15 сен 2016 :
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UFO записывают альбом кавер-версий
19 авг 2016 :
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Бывшего басиста UFO выписали из больницы
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18 ноя 2022
Переиздание UFO выйдет зимой
Переиздание альбома UFO, “No Heavy Petting”, которое будет доступно на двух CD и трех винилах, будет выпущено 20 января:
2CD
DISC ONE
Natural Thing
I’m A Loser
Can You Roll Her
Belladonna
Reasons Love
Highway Lady
On With The Action
A Fool In Love
Martian Landscape
All Or Nothing (Bonus Track)
French Kisses (Bonus Track)
Have You Seen Me Lately Joan? (Bonus Track)
Tonight Tonight (Bonus Track)
All The Strings (Bonus Track)
Have You Seen Me Lately Joan? (Acoustic) – (Bonus Track) previously unreleased
DISC TWO
Can You Roll Her – Live At The Roundhouse, London 1976
Doctor Doctor – Live At The Roundhouse, London 1976
Oh My – Live At The Roundhouse, London 1976
Out In The Street – Live At The Roundhouse, London 1976
Highway Lady – Live At The Roundhouse, London 1976
I’m A Loser – Live At The Roundhouse, London 1976
Let It Roll – Live At The Roundhouse, London 1976
This Kid’s – Live At The Roundhouse, London 1976
Shoot Shoot – Live At The Roundhouse, London 1976
Rock Bottom – Live At The Roundhouse, London 1976
C’mon Everybody – Live At The Roundhouse, London 1976
Boogie For George – Live At The Roundhouse, London 1976
3LP
SIDE ONE
Natural Thing
I’m A Loser
Can You Roll Her
Belladonna
Reasons Love
SIDE TWO
Highway Lady
On With The Action
A Fool In Love
Martian Landscape
SIDE THREE
Can You Roll Her – Live At The Roundhouse, London 1976
Doctor Doctor – Live At The Roundhouse, London 1976
Oh My – Live At The Roundhouse, London 1976
Out In The Street – Live At The Roundhouse, London 1976
SIDE FOUR
Highway Lady – Live At The Roundhouse, London 1976
I’m A Loser – Live At The Roundhouse, London 1976
Let It Roll – Live At The Roundhouse, London 1976
SIDE FIVE
This Kid’s – Live At The Roundhouse, London 1976
Shoot Shoot – Live At The Roundhouse, London 1976
Rock Bottom – Live At The Roundhouse, London 1976
SIDE SIX
C’mon Everybody – Live At The Roundhouse, London 1976
Boogie For George – Live At The Roundhouse, London 1976
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