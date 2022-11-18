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UFO

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18 ноя 2022 : 		 Переиздание UFO выйдет зимой

20 окт 2022 : 		 Вокалист UFO всё ещё восстанавливается

4 сен 2022 : 		 У вокалиста UFO сердечный приступ

12 дек 2021 : 		 Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»

11 ноя 2021 : 		 Биография UFO выйдет зимой

9 сен 2021 : 		 UFO дадут последний концерт осенью

3 фев 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году

17 дек 2020 : 		 У гитариста UFO — COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Трейлер книги о басисте UFO

18 авг 2020 : 		 GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя

16 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя

15 авг 2020 : 		 Умер басист UFO

10 июн 2020 : 		 Умер бывший гитарист UFO

25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

12 ноя 2019 : 		 UFO продолжат тур в 2020

29 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO

14 окт 2019 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления UFO

2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы
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|||| 18 ноя 2022

Переиздание UFO выйдет зимой



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Переиздание альбома UFO, “No Heavy Petting”, которое будет доступно на двух CD и трех винилах, будет выпущено 20 января:

2CD
DISC ONE

Natural Thing
I’m A Loser
Can You Roll Her
Belladonna
Reasons Love
Highway Lady
On With The Action
A Fool In Love
Martian Landscape
All Or Nothing (Bonus Track)
French Kisses (Bonus Track)
Have You Seen Me Lately Joan? (Bonus Track)
Tonight Tonight (Bonus Track)
All The Strings (Bonus Track)
Have You Seen Me Lately Joan? (Acoustic) – (Bonus Track) previously unreleased

DISC TWO

Can You Roll Her – Live At The Roundhouse, London 1976
Doctor Doctor – Live At The Roundhouse, London 1976
Oh My – Live At The Roundhouse, London 1976
Out In The Street – Live At The Roundhouse, London 1976
Highway Lady – Live At The Roundhouse, London 1976
I’m A Loser – Live At The Roundhouse, London 1976
Let It Roll – Live At The Roundhouse, London 1976
This Kid’s – Live At The Roundhouse, London 1976
Shoot Shoot – Live At The Roundhouse, London 1976
Rock Bottom – Live At The Roundhouse, London 1976
C’mon Everybody – Live At The Roundhouse, London 1976
Boogie For George – Live At The Roundhouse, London 1976

3LP
SIDE ONE

Natural Thing
I’m A Loser
Can You Roll Her
Belladonna
Reasons Love

SIDE TWO

Highway Lady
On With The Action
A Fool In Love
Martian Landscape

SIDE THREE

Can You Roll Her – Live At The Roundhouse, London 1976
Doctor Doctor – Live At The Roundhouse, London 1976
Oh My – Live At The Roundhouse, London 1976
Out In The Street – Live At The Roundhouse, London 1976

SIDE FOUR

Highway Lady – Live At The Roundhouse, London 1976
I’m A Loser – Live At The Roundhouse, London 1976
Let It Roll – Live At The Roundhouse, London 1976

SIDE FIVE

This Kid’s – Live At The Roundhouse, London 1976
Shoot Shoot – Live At The Roundhouse, London 1976
Rock Bottom – Live At The Roundhouse, London 1976

SIDE SIX

C’mon Everybody – Live At The Roundhouse, London 1976
Boogie For George – Live At The Roundhouse, London 1976



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