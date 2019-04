14 апр 2019



Умер клавишник/гитарист UFO



Клавишник/гитарист UFO Пол Рэймонд умер после сердечного приступа в возрасте 73 лет. Об этом сообщила его гражданская жена Сандра:



«С полнейшим опустошением и слезами, застилающими взгляд, а также с ощущением, что меня убили, вынуждена сообщить о том, что мой мой самый красивый любимый и дорогой Пол Рэймонд сегодня скончался. Врачи пытались его реанимировать и сначала это закончилось успехом, однако после его системы отказали и больше ничего не удалось сделать для спасения его жизни, он умер от сердечного приступа.



Ему очень понравились последние пару недель гастролей с UFO В Великобритании и Ирландии, и он с нетерпением ждал остальной части тура в этом году. Эта фотография была сделана в прошлую среду, когда мы выписались из нашего последнего отеля перед возвращением в Германию!



Я всегда буду любить его и надеюсь, что он упокоился с миром, до встречи на другой стороне!!! Я так тебя люблю, Пол».



Профессиональная карьера Пола началась в январе 1964 года. Он начинал как джазовый музыкант, но затем стал известнен как участник легендарной британской рок-группы UFO классического состава вместе с Phil'ом Mogg'ом, Michael'ом Schenker'ом, Andy Parker'ом и Pete'ом Way. Реймонд также принимал участие в записи классических альбомов CHICKEN SHACK и SAVOY BROWN, а также своего сольного проекта PAUL RAYMOND PROJECT



В состав UFO он попал в 1976 году, сменив первого клавишника, Danny Peyronel'a. Когда Michael Schenker ушел из UFO, Рэймонд присоединился к MICHAEL SCHENKER GROUP, а позднее работал с Pete'ом Way в WAYSTED. Рэймонд записал с UFO ряд классических альбомов, включая "Lights Out" и "Strangers In The Night".



Way отреагировал на эти новости: «Только что узнал печальные новости о смерти Пола Рэймонда. Не буду говорить о том, что мы всегда были лучшими друзьями, но я совершенно потрясен этими известиями.



Выражаю искренние соболезнования семье и особенно Сандре».



Schenker: «Это просто невероятно. Пол Рэймонд был прекрасным музыкантом и любил рок-н-ролл. Мои искренние соболезнования его семье. Покойся с миром, друг мой»



SAXON: «Мы шокированы и полны скорби узнав о смерти нашего друга и коллеги по турам, Пола Рэймонда, оставившего сегодня этот свет. Покойся с миром, Пол».











