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UFO

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15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

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15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

14 авг 2016 : 		 Бывший басист UFO перенес сердечный приступ

23 янв 2016 : 		 Бокс-сет UFO выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 UFO выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления UFO

22 фев 2015 : 		 UFO открыли тур

7 фев 2015 : 		 PETE WAY не хочет возвращаться в UFO

3 фев 2015 : 		 Новая песня UFO

31 янв 2015 : 		 Тизер нового альбома UFO

8 дек 2014 : 		 Трек-лист нового альбома UFO

20 ноя 2014 : 		 Новый альбом UFO выйдет в феврале

11 авг 2014 : 		 SLASH, NIKKI SIXX на новом альбоме басиста UFO

31 июл 2014 : 		 Бывший басист UFO излечился от рака

7 апр 2014 : 		 Бывший басист UFO лечится от рака

12 ноя 2013 : 		 У бывшего басиста UFO выявлен рак предстательной железы

9 ноя 2013 : 		 Барабанщик UFO не исключает, что в группу вернётся PETE WAY

28 мар 2013 : 		 Видео с выступления UFO

6 фев 2013 : 		 Новый сингл UFO выйдет в феврале

30 дек 2012 : 		 Барабанщик UFO о PETE WAY

18 май 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления UFO
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|||| 14 апр 2019

Умер клавишник/гитарист UFO



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Клавишник/гитарист UFO Пол Рэймонд умер после сердечного приступа в возрасте 73 лет. Об этом сообщила его гражданская жена Сандра:

«С полнейшим опустошением и слезами, застилающими взгляд, а также с ощущением, что меня убили, вынуждена сообщить о том, что мой мой самый красивый любимый и дорогой Пол Рэймонд сегодня скончался. Врачи пытались его реанимировать и сначала это закончилось успехом, однако после его системы отказали и больше ничего не удалось сделать для спасения его жизни, он умер от сердечного приступа.

Ему очень понравились последние пару недель гастролей с UFO В Великобритании и Ирландии, и он с нетерпением ждал остальной части тура в этом году. Эта фотография была сделана в прошлую среду, когда мы выписались из нашего последнего отеля перед возвращением в Германию!

Я всегда буду любить его и надеюсь, что он упокоился с миром, до встречи на другой стороне!!! Я так тебя люблю, Пол».

Профессиональная карьера Пола началась в январе 1964 года. Он начинал как джазовый музыкант, но затем стал известнен как участник легендарной британской рок-группы UFO классического состава вместе с Phil'ом Mogg'ом, Michael'ом Schenker'ом, Andy Parker'ом и Pete'ом Way. Реймонд также принимал участие в записи классических альбомов CHICKEN SHACK и SAVOY BROWN, а также своего сольного проекта PAUL RAYMOND PROJECT

В состав UFO он попал в 1976 году, сменив первого клавишника, Danny Peyronel'a. Когда Michael Schenker ушел из UFO, Рэймонд присоединился к MICHAEL SCHENKER GROUP, а позднее работал с Pete'ом Way в WAYSTED. Рэймонд записал с UFO ряд классических альбомов, включая "Lights Out" и "Strangers In The Night".

Way отреагировал на эти новости: «Только что узнал печальные новости о смерти Пола Рэймонда. Не буду говорить о том, что мы всегда были лучшими друзьями, но я совершенно потрясен этими известиями.

Выражаю искренние соболезнования семье и особенно Сандре».

Schenker: «Это просто невероятно. Пол Рэймонд был прекрасным музыкантом и любил рок-н-ролл. Мои искренние соболезнования его семье. Покойся с миром, друг мой»

SAXON: «Мы шокированы и полны скорби узнав о смерти нашего друга и коллеги по турам, Пола Рэймонда, оставившего сегодня этот свет. Покойся с миром, Пол».



UFO Keyboardist/Guitarist PAUL RAYMOND Dead At 73



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