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UFO

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17 дек 2020 : 		 У гитариста UFO — COVID-19

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25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

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2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

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Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»



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Vinnie Moore в рамках недавнего интервью сказал, что был очень опечален новостями о смерти Пола Реймонда в апреле 2019 года:

«Мы уже были в середине большого прощального тура [UFO]. И сразу после того, как мы выступили в Англии, — примерно через неделю, мужик, — мы получили сообщение, что Пол умер.

Он был так счастлив. У нас действительно были успешные концерты — хорошие залы, всё шло очень хорошо. Я знаю, что он был очень, очень счастлив. Жаль, что ему пришлось уйти, когда всё шло очень хорошо.

Когда я впервые услышал об этом, я подумал: "Ладно, это, вероятно, конец группы", но потом довольно быстро начались разговоры о том, что на его место придёт Neil Carter, который играл в группе раньше, что, собственно, и произошло. Я думаю, он пробыл с нами около года — мы выступали с концертами в течение года — а потом появился COVID. У нас было столько концертов, которые пришлось перенести на год, а потом они снова были перенесены на год. И теперь мы не выйдем на сцену до июня в Европе в 2022 году».

UFO





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