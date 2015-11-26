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Гитарист UFO : «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»



Vinnie Moore в рамках недавнего интервью сказал, что был очень опечален новостями о смерти Пола Реймонда в апреле 2019 года:



«Мы уже были в середине большого прощального тура [UFO]. И сразу после того, как мы выступили в Англии, — примерно через неделю, мужик, — мы получили сообщение, что Пол умер.



Он был так счастлив. У нас действительно были успешные концерты — хорошие залы, всё шло очень хорошо. Я знаю, что он был очень, очень счастлив. Жаль, что ему пришлось уйти, когда всё шло очень хорошо.



Когда я впервые услышал об этом, я подумал: "Ладно, это, вероятно, конец группы", но потом довольно быстро начались разговоры о том, что на его место придёт Neil Carter, который играл в группе раньше, что, собственно, и произошло. Я думаю, он пробыл с нами около года — мы выступали с концертами в течение года — а потом появился COVID. У нас было столько концертов, которые пришлось перенести на год, а потом они снова были перенесены на год. И теперь мы не выйдем на сцену до июня в Европе в 2022 году».







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