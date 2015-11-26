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*Новое видео RAMMSTEIN 49
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UFO

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2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

14 авг 2016 : 		 Бывший басист UFO перенес сердечный приступ

23 янв 2016 : 		 Бокс-сет UFO выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 UFO выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления UFO

22 фев 2015 : 		 UFO открыли тур

7 фев 2015 : 		 PETE WAY не хочет возвращаться в UFO

3 фев 2015 : 		 Новая песня UFO

31 янв 2015 : 		 Тизер нового альбома UFO

8 дек 2014 : 		 Трек-лист нового альбома UFO

20 ноя 2014 : 		 Новый альбом UFO выйдет в феврале

11 авг 2014 : 		 SLASH, NIKKI SIXX на новом альбоме басиста UFO

31 июл 2014 : 		 Бывший басист UFO излечился от рака

7 апр 2014 : 		 Бывший басист UFO лечится от рака

12 ноя 2013 : 		 У бывшего басиста UFO выявлен рак предстательной железы

9 ноя 2013 : 		 Барабанщик UFO не исключает, что в группу вернётся PETE WAY

28 мар 2013 : 		 Видео с выступления UFO

6 фев 2013 : 		 Новый сингл UFO выйдет в феврале

30 дек 2012 : 		 Барабанщик UFO о PETE WAY
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MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"



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MICHAEL SCHENKER в ходе разговора с "Talking Metal" ответил на вопрос о том, общался ли он с Рэймондом в последние годы:

«Ну UFO уже много лет делают свою музыку. И время от времени я помогал Полу. Он как-то приходил и джемовал вместе с нами. Думаю, что я не видел его, наверное, лет шесть или около того. Но я знал, что он живёт в Германии, что для меня стало большим сюрпризом. 19 января от нас ушёл Тед, а утром 13 апреля я получил известие, что не стало и Пола. Ты понятия не имеешь, кто уйдет следующим, и часто не предполагаешь, что это может быть тот, о ком и не подумаешь. Как, к примеру, Эллиот из Dean Guitars, который выглядел здоровяком и даже намёка не подавал на трагичный исход, как вдруг его не стало в феврале 2017-го. Так что это та ещё хренотень. Но я считаю так: как только ты родился, ты можешь уйти в любой момент, это часть жизни. Я просто говорю себе, что они ушли дальше, чем мы, и позже мы их ещё увидим».



MICHAEL SCHENKER On PAUL RAYMOND




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