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MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"



MICHAEL SCHENKER в ходе разговора с "Talking Metal" ответил на вопрос о том, общался ли он с Рэймондом в последние годы:



«Ну UFO уже много лет делают свою музыку. И время от времени я помогал Полу. Он как-то приходил и джемовал вместе с нами. Думаю, что я не видел его, наверное, лет шесть или около того. Но я знал, что он живёт в Германии, что для меня стало большим сюрпризом. 19 января от нас ушёл Тед, а утром 13 апреля я получил известие, что не стало и Пола. Ты понятия не имеешь, кто уйдет следующим, и часто не предполагаешь, что это может быть тот, о ком и не подумаешь. Как, к примеру, Эллиот из Dean Guitars, который выглядел здоровяком и даже намёка не подавал на трагичный исход, как вдруг его не стало в феврале 2017-го. Так что это та ещё хренотень. Но я считаю так: как только ты родился, ты можешь уйти в любой момент, это часть жизни. Я просто говорю себе, что они ушли дальше, чем мы, и позже мы их ещё увидим».















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