Видео полного выступления UFO 1995 года



Видео полного выступления UFO 1995, которое состоялось первого августа 1995 года в Orange Pavilion, San Bernardino, CA, доступно для просмотра ниже:



"Natural Thing"

"Mother Mary"

"Let It Roll"

"This Kid's"

"Out in the Street"

"Venus"

"Pushed to the Limit"

"Love to Love"

"Only You Can Rock Me"

"Too Hot to Handle"

"Lights Out"

"Doctor Doctor"

"Rock Bottom"

"Shoot Shoot"

"C'mon Everybody"







просмотров: 235