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GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя



Басист RUSH GEDDY LEE почтил память Пита Уэйя, скончавшегося в возрасте 69 лет четырнадцатого августа:



«Печально было услышать о кончине Пита Уэйя... У меня столько прекрасных и ярких воспоминаний о наших гастролях с ним и UFO в конце 70-х... Настоящая личность рок-н-ролла... Всегда "стебущийся", как они любят говорить у себя на родине...



Однажды я спросил его о звучании баса, и он ответил: "Хорошо, Glee... Это... Ух, на 3/4 хорошо, и на четверть... Не очень здорово!"



Очень весёлый, энергичный, милый человек и прекрасный рок-басист...



Покойся с миром, Пуэй».













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