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UFO

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18 авг 2020 : 		 GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя

16 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя

15 авг 2020 : 		 Умер басист UFO

10 июн 2020 : 		 Умер бывший гитарист UFO

25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

12 ноя 2019 : 		 UFO продолжат тур в 2020

29 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO

14 окт 2019 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления UFO

2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

14 авг 2016 : 		 Бывший басист UFO перенес сердечный приступ

23 янв 2016 : 		 Бокс-сет UFO выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 UFO выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления UFO

22 фев 2015 : 		 UFO открыли тур

7 фев 2015 : 		 PETE WAY не хочет возвращаться в UFO

3 фев 2015 : 		 Новая песня UFO

31 янв 2015 : 		 Тизер нового альбома UFO

8 дек 2014 : 		 Трек-лист нового альбома UFO
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GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя



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Басист RUSH GEDDY LEE почтил память Пита Уэйя, скончавшегося в возрасте 69 лет четырнадцатого августа:

«Печально было услышать о кончине Пита Уэйя... У меня столько прекрасных и ярких воспоминаний о наших гастролях с ним и UFO в конце 70-х... Настоящая личность рок-н-ролла... Всегда "стебущийся", как они любят говорить у себя на родине...

Однажды я спросил его о звучании баса, и он ответил: "Хорошо, Glee... Это... Ух, на 3/4 хорошо, и на четверть... Не очень здорово!"

Очень весёлый, энергичный, милый человек и прекрасный рок-басист...

Покойся с миром, Пуэй».

RUSH





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