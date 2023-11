25 ноя 2023



Переиздание UFO выйдет зимой



Второго февраля UFO выпустят расширенную версию альбома Lights Out



Disc 1: Lights Out - 2024 Remaster





"Too Hot To Handle"

"Just Another Suicide"

"Try Me"

"Lights Out"

"Gettin' Ready"

"Alone Again Or"

"Electric Phase"

"Love To Love"

"Too Hot To Handle" (Edit)

"Alone Again Or" (Acoustic Rough Studio Version)

"Try Me" (7” Version)





Disc 2: Live At Roundhouse, London, 2nd April 1977





"Lights Out"

"Gettin' Ready"

"Love To Love"

"On With The Action"

"Doctor Doctor"

"Try Me"

"Too Hot To Handle"

"Out In The Street"

"This Kid's"

"Shoot Shoot"

"Rock Bottom"

"Let It Roll"

"C'mon Everybody"







