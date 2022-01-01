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У вокалиста UFO сердечный приступ



Вокалист UFO Phil Mogg сообщил о сердечном приступите, который случился с ним на прошлой неделе:



«Я только что вернулся от врача и, очевидно, среди прочего, спросил о возобновлении работы, игры, гастролей и т. д. Она сказала, что определённо нет, если только вы не хотите повторного сердечного приступа. Так что придётся пройти реабилитационную программу, которая начнётся примерно через шесть недель и продлится шесть недель. Три месяца примерно. Я, конечно, не хотел уходить таким образом, и я уверен, что вы тоже этого не хотели бы».











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