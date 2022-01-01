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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Новое видео JOE LYNN TURNER 11
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UFO

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4 сен 2022 : 		 У вокалиста UFO сердечный приступ

12 дек 2021 : 		 Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»

11 ноя 2021 : 		 Биография UFO выйдет зимой

9 сен 2021 : 		 UFO дадут последний концерт осенью

3 фев 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году

17 дек 2020 : 		 У гитариста UFO — COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Трейлер книги о басисте UFO

18 авг 2020 : 		 GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя

16 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя

15 авг 2020 : 		 Умер басист UFO

10 июн 2020 : 		 Умер бывший гитарист UFO

25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

12 ноя 2019 : 		 UFO продолжат тур в 2020

29 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO

14 окт 2019 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления UFO

2 май 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"

15 апр 2019 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда

14 апр 2019 : 		 Умер клавишник/гитарист UFO

28 авг 2018 : 		 VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO

29 май 2018 : 		 Из UFO уходит вокалист

1 авг 2017 : 		 Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 UFO записывают альбом кавер-версий

19 авг 2016 : 		 Бывшего басиста UFO выписали из больницы

14 авг 2016 : 		 Бывший басист UFO перенес сердечный приступ

23 янв 2016 : 		 Бокс-сет UFO выйдет в феврале
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У вокалиста UFO сердечный приступ



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Вокалист UFO Phil Mogg сообщил о сердечном приступите, который случился с ним на прошлой неделе:

«Я только что вернулся от врача и, очевидно, среди прочего, спросил о возобновлении работы, игры, гастролей и т. д. Она сказала, что определённо нет, если только вы не хотите повторного сердечного приступа. Так что придётся пройти реабилитационную программу, которая начнётся примерно через шесть недель и продлится шесть недель. Три месяца примерно. Я, конечно, не хотел уходить таким образом, и я уверен, что вы тоже этого не хотели бы».






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