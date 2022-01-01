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Великобритания
4 сен 2022 :
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У вокалиста UFO сердечный приступ
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Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»
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Биография UFO выйдет зимой
9 сен 2021 :
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UFO дадут последний концерт осенью
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MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году
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У гитариста UFO — COVID-19
21 ноя 2020 :
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Трейлер книги о басисте UFO
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GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя
16 авг 2020 :
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Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя
15 авг 2020 :
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Умер бывший гитарист UFO
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BERNIE MARSDEN о времени в UFO
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UFO продолжат тур в 2020
29 окт 2019 :
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MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO
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Гитарист METALLICA присоединился на сцене к UFO
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Видео с выступления UFO
2 май 2019 :
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MICHAEL SCHENKER о смерти Пола Рэймонда: "Никогда не знаешь, кто следующий"
15 апр 2019 :
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Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, MEGADETH почтили память Пола Рэймонда
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Умер клавишник/гитарист UFO
28 авг 2018 :
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VINNIE MOORE не знает, как долго будет продолжаться прощальный тур UFO
29 май 2018 :
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Из UFO уходит вокалист
1 авг 2017 :
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Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью
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UFO записывают альбом кавер-версий
19 авг 2016 :
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Бывшего басиста UFO выписали из больницы
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Бывший басист UFO перенес сердечный приступ
23 янв 2016 :
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Бокс-сет UFO выйдет в феврале
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У вокалиста UFO сердечный приступ
Вокалист UFO Phil Mogg сообщил о сердечном приступите, который случился с ним на прошлой неделе:
«Я только что вернулся от врача и, очевидно, среди прочего, спросил о возобновлении работы, игры, гастролей и т. д. Она сказала, что определённо нет, если только вы не хотите повторного сердечного приступа. Так что придётся пройти реабилитационную программу, которая начнётся примерно через шесть недель и продлится шесть недель. Три месяца примерно. Я, конечно, не хотел уходить таким образом, и я уверен, что вы тоже этого не хотели бы».
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