сегодня



Новая песня гитариста CYHRA



Гитарист CYHRA Euge Valovirta представил сингл "The Bad Boy", который будет включён во вторую сольную работу, носящую название "Shooting From The Hip", релиз которой намечен на тридцатое июня.







просмотров: 134