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Cyhra

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JESPER STRÖMBLAD остаётся важной частью CYHRA



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Jake E в рамках беседы с Roppongi Rocks ответил на вопрос, чего фанаты вправе ожидать от нового альбома, выход которого намечен на 2023 год:

«После того, как мы выпустили "Letters to Myself", я уже не думал, что смогу превзойти себя как автор песен. В то время я считал, что это был лучший альбом, в записи которого я когда-либо принимал участие. Затем мы выпустили "No Halos In Hell", и я подумал, что, чёрт возьми, этот альбом соответствует тем же стандартам, и мы наконец-то начинаем формировать фирменный стиль группы. С третьим альбомом я понял, что мы здесь, чтобы задержаться! CYHRA как группа — это феноменальная команда людей, которые показали себя не только потрясающими музыкантами, но и замечательными друзьями. Я никогда в жизни не получал столько удовольствия на сцене, и я очень горжусь нами как единым целым. Я с нетерпением жду, что скажут о нём поклонники, потому что это CYHRA, и вы сразу же поймёте, что это альбом CYHRA, как только нажмёте кнопку воспроизведения. Возможно, этот альбом немного более современный. У нас отличные тексты и замечательные цепляющие припевы. Любой фанат не будет разочарован. Я чувствую, что мы создали настоящего монстра, и я не могу дождаться, когда мир его услышит».

Marcus Sunesson (Engel, ex-The Haunted) выступал с вами на концертах, заменяя Jesper'a Strömblad'a, Означает ли это, что он стал постоянным участником? Внёс ли он какой-то вклад в запись нового материала?

«Да, безусловно. Начиная с 2019 года Marcus является полноправным участником группы, и Jesper также остается полноправным участником. Просто так сложилось, что Jesper решил, что на данный момент он не будет гастролировать ни с CYHRA, ни с The Halo Effect. Но Jesper сыграл значительную роль в работе над новым альбомом. Конечно, печально, что он не присоединится к нам во время японского тура, но он работает над собой и с каждым днём становится всё лучше. Так что когда придёт время, Jesper и Marcus выйдут на сцену вместе, и это будет просто потрясающе».

CYHRA Frontman JAKE E On Guitarist JESPER STRГ–MBLAD -




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