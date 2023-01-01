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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 38
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Cyhra

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23 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

28 авг 2023 : 		 Видео с релиз-вечеринки CYHRA

25 авг 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

21 авг 2023 : 		 Новое видео CYHRA

14 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CYHRA

7 авг 2023 : 		 Вокалист CYHRA против поборов на площадках: «Ну и бл...й же мир!»

5 авг 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни ANTHRAX

21 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

14 июл 2023 : 		 Новое видео CYHRA

9 июн 2023 : 		 Новое видео CYHRA

2 апр 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни METALLICA

14 мар 2023 : 		 Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME

18 фев 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни MÖTLEY CRÜE

19 янв 2023 : 		 CYHRA репетируют

31 дек 2022 : 		 JESPER STRÖMBLAD остаётся важной частью CYHRA

29 ноя 2022 : 		 Как добиться классического звука IN FLAMES? Отвечает гитарист CYHRA

3 сен 2022 : 		 Новое видео CYHRA

31 май 2022 : 		 CYHRA репетируют

10 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сольный трек

8 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

22 ноя 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

4 окт 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

7 сен 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

8 июл 2021 : 		 REHN STILLNIGHT исполняет CYHRA

5 июл 2021 : 		 Новое видео от гитариста CYHRA
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|||| сегодня

Демонстрационное видео от CYHRA



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CYHRA опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции "Too Old For Fairytales", взятой из недавно выпущенного студийного релиза “The Vertigo Trigger”.

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