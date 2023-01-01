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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
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Cyhra

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9 июн 2023 : 		 Новое видео CYHRA

2 апр 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни METALLICA

14 мар 2023 : 		 Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME

18 фев 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни MÖTLEY CRÜE

19 янв 2023 : 		 CYHRA репетируют

31 дек 2022 : 		 JESPER STRÖMBLAD остаётся важной частью CYHRA

29 ноя 2022 : 		 Как добиться классического звука IN FLAMES? Отвечает гитарист CYHRA

3 сен 2022 : 		 Новое видео CYHRA

31 май 2022 : 		 CYHRA репетируют

10 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сольный трек

8 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

22 ноя 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

4 окт 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

7 сен 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

8 июл 2021 : 		 REHN STILLNIGHT исполняет CYHRA

5 июл 2021 : 		 Новое видео от гитариста CYHRA

22 июн 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

8 июн 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

25 май 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

24 май 2021 : 		 Новое видео от гитариста CYHRA

6 май 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

11 янв 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

18 сен 2020 : 		 Вокалист CYHRA исполняет "Never Enough"

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

21 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA
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Новое видео CYHRA



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"Life Is A Hurricane", новое видео CYHRA, доступно для просмотра ниже.




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