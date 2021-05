сегодня



Новое видео от гитариста CYHRA



Гитарист CYHRA Euge Valovirta представил видео, в котором работает над аранжировками к композиции "Out Of My Life". Этот трек вошёл в альбом "No Halos In Hell", выпущенный в 2019 году.







