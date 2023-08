21 авг 2023



Новое видео CYHRA



"Ashlight", новое видео группы CYHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Vertigo Trigger”:



"Ready To Rumble"

"Let's Have My Story Told"

"Live A Little"

"1,000,000 Fahrenheit"

"Buried Alive"

"The Voice You Need To Hear"

"Life Is A Hurricane"

"If I"

"Fear Of Missing Out"

"Ashlight"

"Too Old For Fairy Tales"







